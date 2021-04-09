Начальник УГРО в Томской области получал мзду от сутенеров и поплатился свободой

Томск, 9 апреля. Суд признал виновным бывшего начальника уголовного розыска МО МВД России «Стрежевской» в получении взяток от сутенеров. Как стало известно ФАН, офицер крышевал фирму, которая занималась оказанием сексуальных услуг приезжим в Томскую область вахтовикам.

Сотрудники УФСБ России по Томской области получили оперативную информацию о том, что начальник уголовного розыска городского округа Стрежевой занимается коррупционной деятельностью. Во время отработки полученных сведений чекисты пришли к выводу, что они имеют подтверждение.

Материалы проверки сотрудники ФСБ передали местным следователям, которые приняли процессуальное решение.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Томской области Елена Лебедева.

Правоохранители выяснили, что на тот момент 34-летний руководитель получал деньги от сутенера, который организовал фирму по оказанию сексуальных услуг приехавшим из других регионов работать вахтовым методом.

По словам заместителя отдела криминалистики СУ СК РФ по Томской области Матвея Новосельцева, осужденный с 2015 года по сентябрь 2019 года получил более 900 тыс. рублей. Деньги ему переводили на личную банковскую карту.

После задержания мужчину отправили под домашний арест. Сначала он не признавал свою вину, однако позже под давлением доказательств сознался и раскаялся в совершении преступления.

«Преступление долго не было выявлено из-за того, что город небольшой и все друг друга знают, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Кажется, что осужденный не совсем понимал, что то, чем он занимается, может иметь серьезные правовые последствия. Он женат, и на иждивении у него — малолетний ребенок».

Недавно суд приговорил оборотня в погонах к 7 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Осужденный также должен будет выплатить штраф в размере 1 млн. 950 тыс. рублей.