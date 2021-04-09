«На минуточку» с Александром Малькевичем. «Демократический укол». ФАН-ТВ

Европейский суд по правам человека признал обязательную вакцинацию законной и «необходимой в демократическом обществе». Ранее несколько родителей в Чехии попытались оспорить эту процедуру для детей. В перечне обязательных находятся прививки от девяти болезней: коклюша, столбняка, дифтерии и других. Без вакцин дошкольников не берут в детский сад.

На тему «демократического» укола в демократической стране рассуждает журналист Александр Малькевич в программе «На минуточку». Он рассматривает ситуацию с прививками и в нашей стране.