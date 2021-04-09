Россия проводит испытания новой силовой установки для орбитальных самолетов

Москва, 9 апреля. Накануне был проведен первый этап испытаний прямоточного пульсирующего детонационного силового агрегата в стенах Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). Опыты завершились успешно, сообщает «Политпазл».

Представленный двигатель — принципиально новая разработка. Он отличается от своих газотурбинных предшественников экономичностью. Разработанная специалистами опытно-конструкторского бюро имени А. М. Люльки силовая установка может применяться для создания сверх- и гиперзвуковых воздушных судов, орбитальных самолетов, а также для ракетно-космических систем.

«Первый этап испытаний демонстратора пульсирующего детонационного двигателя успешно завершен. Демонстратор выдал требуемые показатели. На отдельных режимах работы удельная тяга до 50% превысила показатели традиционных силовых установок», — указано в заявлении авиационного кластера Ростеха.

Благодаря таким показателям, можно уже в ближайшем будущем представить, что летательные аппараты смогут перемещаться на расстояния в 1,3–1,5 раза больше существующих сегодня. Помимо этого механизмы будут нести большую полезную нагрузку и обладать лучшей маневренностью и динамикой полета.

Но главным преимуществом так называемого пульсирующего детонационного двигателя станет простота его устройства и облегченные требования к показателям газодинамики. Благодаря этому в новом двигателе допущена возможность использования хорошо показавших себя на других поколениях двигателей технологий.

Ранее сообщалось об отправлении в США последней партии ракетных двигателей из России в 2021 году.