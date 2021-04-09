Кедми пригрозил Украине прекращением существования в случае атаки на Донбасс

Москва, 9 апреля. Израильский политолог Яков Кедми заявил, что в случае прорыва защитники Донбасса смогут дойти до Одессы или Харькова.

Комментируя сложившуюся в Донбассе ситуацию, политолог отметил, что не может сказать точно, где остановятся военные ЛНР и ДНР — в Одессе или в районе Днепра.

Кедми знает о стягивании военной техники ВСУ к украинской границе, однако вместе с этим отмечает, что ВС РФ переоснащает армию на Крымском полуострове. По мнению эксперта, это может быть плановой передислокацией или дополнительным укреплением территории. Он добавил, что направляющаяся в Крым техника может быть полезной при обострении конфликта в Донбассе.

«Президент Владимир Путин заявил, что, если Украина осмелится начать наступление на ДНР и ЛНР, может перестать существовать, как суверенное государство. Киев и Вашингтон прекрасно это понимают», — объяснил Кедми.

Он добавил, что в Народной милиции обеих республик служат военные с большим боевым опытом — необстрелянных новичков нет, и потому когда они прорвутся вперед, то могут дойти до Одессы и Харькова.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова дала оценку заявлению президента Украины Владимира Зеленского о том, что членство страны в НАТО якобы приведет к окончанию конфликта в Донбассе, пишет RT. В МИД РФ, в свою очередь, обратились к официальному Киеву с призывом начать выполнение Минских соглашений.