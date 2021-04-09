Жительница Кирово-Чепецка выменяла пса на телефон и угрожает новым хозяевам

Киров, 9 апреля. Женщина выменяла нелюбимого пса на мобильный телефон и начала угрожать его новым владельцам. Они всерьез обеспокоены безопасностью питомца.

Инцидент произошел в Кирово-Чепецке. Местная жительница завела собаку бойцовой породы, но быстро потеряла к ней интерес. Соседи рассказали, что она жестоко обращалась с животным — избивала и долгое время держала на привязи. Сейчас пес боится резких движений и прижимается к земле даже если кто-то просто взмахнет рукой.

В какой-то момент нерадивая хозяйка решила избавиться от «обузы» и выставила собаку на продажу. На объявление откликнулась девочка-подросток, которой не хватало денег. Тогда женщина согласилась поменять животное на смартфон стоимостью 16 тысяч рублей.

Спустя некоторое время измученный пес оказался у молодых супругов из Кирова. Они рассказали, что бывшая хозяйка угрожает им и они боятся за жизнь домашнего любимца. Женщина знает их адрес и может украсть собаку, чтобы вновь продать ее в интернете, пишет Свойкировский.рф.

В Челябинске ревнивый парень украл любимую собаку своей девушки и оставил ее на морозе. Хозяйка увидела фото пропавшей любимицы на странице приюта и сразу же забрала ее домой.