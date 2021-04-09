Россияне смогут приобрести «таинственную» новинку от Geely

Москва, 9 апреля. Автопроизводитель Geely расширит модельную линейку на российском рынке за счет нового кроссовера. Об этом сообщается в пресс-релизе китайской компании.

Согласно документу, новинка получит технологию мягкого гибрида. Его поступление на рынок РФ запланировано на 2021 год. Всю свою стратегию китайский производитель назвал «эрой технологий Geely 4.0».

На сегодняшний день марка Geely в России представлена тремя моделями — кроссоверами Coolray, Atlas и Tugella. Точные сроки выхода нового гибридного кроссовера, а также прочие подробности о структуре автомобиля в настоящий момент неизвестны.

Расширение линейки моделей в РФ лишь усилит позиции Geely на российском рынке, отмечают автоэксперты. В то же время китайская компания снова продемонстрировал рост продаж. По сравнению с мартом 2020 года, объем реализации автомобилей бренда вырос на 85%.

Кроме того, автопроизводитель Geely презентовал мощный семиместный кроссовер Xingyue L, разработанный на базе Volvo XC 40. Он станет самым большим автомобилем китайского концерна. Стоимость модели пока не оглашена.