Дандыкин объяснил, как американские корабли будут «поддерживать штаны» Киеву

Американские корабли в случае своего вхождения в Черное море будут разве что слегка «поддерживать штаны» Киеву, нежели серьезно участвовать в боевых действиях на его стороне. Об этом в интервью ФАН заявил капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин.

Ранее в СМИ активно обсуждались слухи, что Министерство обороны США с целью демонстрации Украине своей поддержки на фоне обострения ситуации в Донбассе рассматривает возможность отправки боевых кораблей в черноморскую акваторию в ближайшие недели. Известно, что Министерство обороны Соединенных Штатов уже опровергло данные слухи.

«Однако, как мы знаем, дыма без огня не бывает, — заметил Дандыкин. — Наверняка этот вариант обсуждался, и мы еще сможем увидеть, как Вашингтон меняет свою позицию по данному вопросу. Но в любом случае, прежде чем оказаться в Черном море, Штаты должны заказать проход своих кораблей по проливам Босфор и Дарданеллы у Турции. Находиться же в черноморской акватории они смогут в течение не более трех недель».

Военный эксперт предположил, что США могут отправить к украинским берегам два или даже три своих боевых корабля с ракетами «Томагавк» на борту.

«Скорее всего, это будут эсминцы вроде «Дональда Кука» либо ракетные крейсера типа «Тикондерога» — все они уже как-то заходили «погостить» в Черное море, — сказал собеседник ФАН. — Это у них такая дежурная схема. Но если раньше мы видели у нас эти корабли поодиночке, то теперь следует ожидать прихода сразу нескольких».

Дандыкин отметил, что Россия уже приняла меры предосторожности и готовится проводить учения в черноморском регионе. По его словам, для этих целей с Каспийского моря туда была переброшена целая флотилия из артиллерийских кораблей и десантных катеров.

«На всякий случай отрабатываем задачи, — сказал военный эксперт. — Так что непрошенные гости из-за океана, которые хотят показать, что они в некотором смысле хозяева Черного моря, своих целей добиться не смогут. Наши суда и субмарины будут сопровождать американские корабли во время всего пути следования, как они не раз уже делали до этого».

Собеседник ФАН призвал ожидать этим летом в черноморской акватории целый парад из кораблей стран НАТО, таких как Великобритания и Италия.