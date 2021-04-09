«Лада Приора» влетела в здание магазина в Саранске, есть раненые

Саранск, 9 апреля. После ночного дорожно-транспортного происшествия четыре жителя Мордовии оказались в больнице. Все они были пассажирами «Лады Приоры».

Как сообщили журналистам в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, водитель, по предварительны данным, не справился с управлением. В результате автомобиль въехал в здание магазина, расположенного на Александровском шоссе Саранска.

Виновник ДТП и три пассажира, в числе которых две девушки, срочно госпитализированы в больницу, медики взяли у водителя кровь на анализ.

Ранее ФАН писал о другом происшествии, которое произошло в Мордовии. В четверг в реке Мокша утонул рыбак. Тело из-за сильного течения и ледокола пока найти не удалось.