Дочь Заворотнюк прокомментировала постоянные сравнения со звездной матерью

Москва, 9 апреля. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна часто слышит от своих поклонников, что стала копией звездной матери. Блогер рассказала, как относится к таким сравнениям.

Недавно Заворотнюк-младшая сменила имидж, став жгучей брюнеткой. Для одной из фотосессий она сделала челку, что придало ей сходство с известной матерью. Фанаты встретили кадры с восторгом и отметили, что девушка очень похожа на звезду сериала «Моя прекрасная няня».

«Вы так похожи на свою маму»; «Здесь просто копия Анастасии»; «И раньше замечала, что вы похожи. А тут вовсе одно лицо»; «Сперва подумала, что это Анастасия», — написали подписчики в комментариях под фото.

На днях дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» решила ответить на вопросы интернет-пользователей о том, как она относится к постоянным сравнениям с матерью.

«Моя мама для меня самая красивая женщина в мире, и сравнение с ней может только льстить», — прокомментировала блогер.

Сейчас семья Заворотнюк переживает тяжелый период. Знаменитая актриса борется с онкологическим заболеванием. О состоянии звезды известно мало, в основном о ее здоровье говорят друзья.