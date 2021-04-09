Кличко потребовал ввести общенациональный локдаун на Украине

Киев, 9 апреля. Мэр Киева Виталий Кличко призвал власти Украины ввести общенациональный локдаун из-за коронавируса.

По словам политика, перемещение между регионами Украины должно быть ограничено.

«Я обращаюсь к правительству немедленно и безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна, настоящего», — заявил мэр Киева на брифинге с представителями СМИ.

На Украине за минувшие сутки выявили 19 676 новых случаев COVID-19.

Ранее в МИД РФ заявили, что украинские санкции против Россотрудничества идут вразрез с двусторонними соглашениями. Киеву направили ноту и потребовали разъяснить ситуацию с ограничительными мерами