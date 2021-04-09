Замглавы офиса Зеленского прокомментировал слова Мендель о «языковом вопросе»

Киев, 9 апреля. Администрация президента Украины «не поднимает языковой вопрос», заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

Так он прокомментировал слова пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель об «украинском русском языке».

«Я думаю, что это частное мнение пресс-секретаря президента о том, что нет монополии на русский язык у одной страны», — сказал Тимошенко.

Недавно Мендель отметила, что Киеву нужно заявить, что значит «украинский русский». Ранее аналитики из РФ выяснили, что более половины украинцев говорят дома на русском языке.