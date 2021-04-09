Главу Илишевского района Башкирии заподозрили в превышении полномочий

Уфа, 9 апреля. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили в отношении главы администрации Илишевского района, передает пресс-служба МВД по республике.

По версии следствия, в бюджет района не поступили 3 млн рублей от аренды земель. Также были нарушены права и законные интересы местных жителей, нуждавшихся в улучшении своих жилищных условий, сказано в сообщении.

Обвиняемого в совершении данного преступления уже задержали, подтвердили в следственном управлении СК по Башкирии. В настоящий момент решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.

Директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павла Серватинского задержали по делу о превышении служебных полномочий, сообщало агентство URA.RU. Министерство также подтвердило информацию, что в отношении их сотрудника проводят следственные действия.