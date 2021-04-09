МИД РФ оценил идею Кравчука о переносе площадки для переговоров по Донбассу

Москва, 9 апреля. Идея перенести заседания контактной группы из Минска в другую страну является гипотетической глупостью. Об этом заявил МИД РФ.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова оценила недавнее заявление главы делегации Киева в контактной группе Леонида Кравчука. По ее словам, вопрос о переносе заседаний не обсуждается.

Кравчук ранее допустил, что переговоры по Донбассу можно перенести в другие страны, и привел в пример Польшу. Дипломат отказался ехать на заседания в Минск.

Глава украинской делегации предложил провести экстренную встречу по ситуации в Донбассе. Кравчук обратился с соответствующей просьбой к руководству ОБСЕ и попросил поддержки.