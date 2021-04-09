Бутусов назвал настоящую причину распада «Наутилус Помпилиус»

Москва, 9 апреля. Популярный коллектив «Наутилус Помпилиус» распался в конце девяностых. По словам лидера рок-группы Вячеслава Бутусова, на такой исход повлиял ряд обстоятельств.

«Наутилус Помпилиус» пользовался огромной популярностью. Песни этого коллектива звучали в кино, а на концертах музыкантам всегда подпевали. Неожиданно для всех поклонников группы «Наутилус Помпилиус» прекратил свое существование на пике успеха.

«Вступили в силу обстоятельства, к которым мы не были готовы. Уход музыкантов из коллектива, смена составов. Недоразумения в коллективе между людьми. Мы были в растерянности», — назвал Бутусов настоящую причину распада группы в эфире программы «Судьба человека».

По мнению музыканта, иного исхода быть не могло. Певец добавил, что коллектив прекратил существовать в том виде, в котором был на тот момент.

«Наутилус Помпилиус» распался летом 1997 года. Музыканты дали концерт в ГЦКЗ «Россия», который получил название «Последнее плавание». Коллектив несколько раз после этого воссоединялся, но в настоящее время официально группа не играет. Бутусов два года назад собрал новую группу, которая получила название «Орден Славы».