Экономист объяснила, почему ВТО оказался бесполезен перед «зеленой» повесткой в ЕС

Европейский союз сегодня одержим «зеленой» повесткой дня и ни с кем не считается. Такое мнение в комментарии ФАН высказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Зеленое» финансирование

Минэкономразвития в рамках рабочей группы подготовило пакет документов по «зеленому» финансированию, в мае его внесут на рассмотрение правительства. Такое заявление сделал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Документ призван учитывать риски для России от климатической повестки ЕС и не исключает создание «резервной системы» торговых правил из-за кризиса ВТО.

«Весь пакет документов сейчас разработан. <…> Сейчас весь пакет находится на согласовании, в мае мы должны внести [его] в правительство», — заявил министр.

По его словам, правительство рассмотрит его в мае-июне этого года. Пакет документов по «зеленому» финансированию может быть принят во втором полугодии, и механизм «зеленого» финансирования будет запущен в России.

Пакет документов включает в себя таксономию (классификацию и соотнесение с «зелеными» механизмами финансирования) «зеленых» и переходных проектов, порядок отбора верификаторов, модельную методику верификации и методические рекомендации.

Углеродный налог ЕС

Как отметила Наталья Мильчакова, чиновники Брюсселя сегодня одержимы «зеленой» повесткой дня и ни с кем не считаются. Скорее всего, углеродный налог в ЕС будет введен по плану — с 2023 года.

Она напомнила, что в Евросоюзе оценивают ежегодную сумму, которую в совокупности будут уплачивать все российские экспортеры в ЕС — от 2 до 6,5 млрд евро в год. Но есть и независимые оценки, в том числе экспертов из стран ЕС, относительно того, что совокупные затраты российских экспортеров по уплате углеродного налога могут составить десятки миллиардов евро.

«Отвечать на введение углеродного налога через ВТО совершенно бесполезно, так как правила ВТО давно перестали работать или работают в каких-либо мелких частных случаях, не затрагивающих чьи-то существенные экономические или геополитические интересы», — пояснила Наталья Мильчакова.

Кроме того, заметила эксперт, мировой экспорт углеводородов давно выведен из-под ограничений ВТО, и в этой организации всегда могут сказать, что защита интересов экспортеров углеводородов не входит в компетенцию ВТО. Защита интересов экспортеров другой продукции, например, металлов, в компетенцию ВТО, в принципе, входит. Но ведь сам вопрос об углеродном налоге не совсем экономический, и протестующим против такого налога будет трудно доказать, что введение такого налога является признаком недобросовестной конкуренции. Да и сама ВТО уже не имеет никакого геополитического веса в мировом масштабе.

«Можно предположить, что до 2023 года ВТО будет серьезно реформирована таким образом, что в ее компетенцию могут входить и вопросы борьбы с негативным влиянием производства на климат и, соответственно, злоупотребления отдельных государств или групп государств в этой области. Но вероятность, что это произойдет, крайне мала. Так что уповать на помощь со стороны ВТО бессмысленно», — заключила Наталья Мильчакова.

Ранее Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что российские власти хотят передавать в аренду участки леса на Дальнем Востоке под посадку деревьев или для сохранения леса в обмен на углеродные кредиты. Выдавать кредиты будут лишь в том случае, если цифровая платформа зафиксирует улучшение ситуации по способности леса поглощать углекислый газ. Компании смогут реализовывать свои кредиты на торговой площадке.