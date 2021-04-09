Названа стоимость украинской недвижимости Константина Меладзе и Веры Брежневой

Киев, 9 апреля. Журналисты подсчитали, сколько продюсер и композитор Константин Меладзе, а также его супруга, певица Вера Брежнева, потратили на украинскую недвижимость.

Как стало известно СМИ, звездная пара владеет пятикомнатными апартаментами в центре Киева. Стоимость такой недвижимости составляет 1 миллион долларов или около 77 миллионов рублей по текущему курсу.

Меладзе владеет квартирой площадью 200 квадратных метров, которая стоит 825 тысяч долларов (63 миллиона рублей). Кроме того, продюсер активно скупает жилье в киевском ЖК «Бульвар фонтанов». Год назад он купил там квартиру стоимостью 350 тысяч долларов (более 27 миллионов рублей по нынешнему курсу), а недавно приобрел еще одни апартаменты.

Брежневой принадлежит не только жилая, но и коммерческая недвижимость. Певица владеет двумя помещениями в новостройках в Печерском районе Киева и пятикомнатной квартирой на Десятинной улице. Стоимость этой недвижимости составляет около 1,5 миллиона долларов или 115 миллионов рублей.

Как выяснили журналисты программы «Разоблачение» телеканала Kyiv.Live, Меладзе и Брежнева также владеют загородным домом. Трехэтажный коттедж с камином и несколькими спальнями расположен в деревне Украинка на берегу Днепра.

Брежнева ранее поделилась подробностями семейной жизни с Меладзе. Певица призналась, что им с супругом нелегко было добиться взаимопонимания.