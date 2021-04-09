Норвежского премьера обвинили в нарушении «антиковидных» мер

Осло, 9 апреля. Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг попала под следствие после того, как вместе с семьей нарушила ограничения по борьбе с коронавирусом, чтобы отпраздновать свое 60-летие.

Сульберг отмечала день рождения на горнолыжном курорте в норвежском Гейло 25 февраля. Она позвала на праздник в заведение 13 родственников, хотя по правилам на частных мероприятиях не должно собираться больше 10 человек.

На следующий день чиновница и ее семья вновь нарушили карантинные меры, одновременно пригласив в свою квартиру 14 человек. Премьер-министр созналась, что знала об ограничениях и ослушалась их. Представители местной полиции подчеркнули, что Сульберг получит штраф в размере 20 тысяч норвежских крон.

Ранее правоохранители применили резиновые пули против участников акции из-за COVID-ограничений в Санкт-Галлене. Столкновение полицейских с протестующими произошло ночью. Участники митинга против коронавирусных ограничений устроили в швейцарском городе беспорядки, сообщал ФАН.