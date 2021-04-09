Вдова Караченцова рассказала о состоянии страдающего от болезни Паркинсона Зайцева

Москва, 9 апреля. Вдова актера Николая Караченцова, артистка Людмила Поргина рассказала о состоянии модельера Вячеслава Зайцева, страдающего от болезни Паркинсона.

В последнее время именитый кутюрье оказался в центре громкого скандала. Увидеть 83-летнего Зайцева чаще всего можно на видео в соцсетях, которые снимают его новые друзья — члены семьи Гарафутдиновых. Сын модельера беспокоится за отца и считает, что эти люди — мошенники, желающие завладеть имуществом кутюрье, воспользовавшись его состоянием. Поргина же утверждает, что Зайцев все прекрасно понимает.

«Он совершенно адекватный. Ходит плохо. Говорит тихо, но все можно разобрать. Паркинсон — это не значит, что человек в полном маразме. Зайцев все соображает прекрасно», — заявила актриса.

По мнению вдовы Караченцова, не стоит критиковать модельера за ролики в соцсетях, поскольку они продлевают его годы. Поргина отметила, что в свое время водила тяжелобольного мужа в кино и театры, чтобы он жил полной жизнью. Как считает артистка, Зайцеву просто хочется внимания.

«Поймите, он гений, первый кутюрье из России, который взорвал всю Европу. За что его осуждать? За то, что он болен Паркинсоном? Разве за это можно осуждать человека?» — цитирует Поргину «Собеседник».

Как стало известно ранее, организаторы празднования дня рождения Зайцева продавали билеты на мероприятие. Ответственные лица уже оправдались за эти действия.