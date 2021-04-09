Уральский блогер шокировал украинцев правдой о ситуации с коронавирусом в России

Екатеринбург, 9 апреля. Интернет-пользователи из Украины были неприятно поражены, когда владелец Youtube-канала «Урал Вежливый» показал разницу между ситуациями с COVID-19 в Незалежной и России.

«Урал Вежливый» опубликовал видеозапись общения с жителями Украины в одном из сервисов для разговоров по видеосвязи. Среди любителей выпить и пожаловаться на трудности бытия блогер натолкнулся на агрессивного мужчину пенсионного возраста, который сразу же начал разговор с оскорбления.

« — И вам не хворать! По нынешним временам это самое главное! — начал разговор блогер. — Лучше хворать! Чтоб вы все там сдохли!» — перешел на агрессию очередной собеседник.

Блогер быстро нашелся, что ответить пожилому агрессору и рассказал о ситуации с коронавирусом в нашей стране. Таким образом он наглядно показал оскорбившему россиян украинцу, в какой стране «захворают быстрее».

« — Так это не у нас эксперименты над целой страной ставят! — усмехнулся уралец. — Ух ты, е-мое, какие такие эксперименты? — с украинца моментально слетел налет агрессии, и он начал внимательно слушать. — Ну, как какие? Эксперимент, сколько белый человек проживет без вакцины от коронавируса, какой будет процент смертности... — смеется блогер. — «Спутник V»? — попытался понять опешивший украинец. — Да любой! У вас же никакой вакцины не будет. Ни европейской, ни китайской, ни даже индийской, — поставил собеседника на место уралец. — Ну, у нас есть индийская... — Да, от которой врачи все почему-то отказываются», — посмеялся ютубер.

После этого украинец попытался перевести разговор на ситуацию в нашей стране. Ответ россиянина его неприятно шокировал.

« — А у вас чего есть? А вы уже привились «Спутником» своим? — пытается ерничать гражданин Незалежной. — Да, уже по два раза. И локдаунов у нас никаких нет, — похвастался блогер. — Как уже два раза? И это что теперь, тридцать девять дней не бухать?! — Это что еще за городские легенды?» — рассмеялся блогер, однако его собеседник уже покинул чат.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало колонку авторитетного врача и телеведущего доктора Александра Мясникова. Специалист уверен, что в ближайшем будущем российская вакцина от коронавируса «Спутник V» завоюет всемирное признание.