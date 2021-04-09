Фельдман назвал предательской позицию ФБК в отношении Навального

Директор ФБК (НКО-иноагент) Иван Жданов заявил, что попытки «освобождения» Алексея Навального могут быть целесообразными только при наличии массовых акций протеста или международного давления. Политолог, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман в рамках беседы с корреспондентом ФАН отметил, что подобная риторика, исходящая от соратников оппозиционера, является неэтичной.

Ранее Жданов в эфире передачи «Живой гвоздь» на радио «Эхо Москвы» обозначил массовые акции протеста и международное давление как единственный вариант «спасения Навального».

«Сейчас очевидно, что его надо спасать, и единственный выход — это выйти на массовую акцию в России, показать, что у него есть супермассовая поддержка. И международное давление тоже может помочь в этом деле. Сочетание этих факторов может помочь вытащить его из тюрьмы», — считает директор ФБК.

Так, по мнению Фельдмана, в словах Жданова прослеживается призыв к вмешательству во внутренние дела России и со стороны российских граждан, стоящих во главе ФБК, подобные действия невозможно назвать корректными.

«Все это, конечно, подлая риторика. Призывать иностранные государства оказать давление на твою страну, ввести санкции, то есть ухудшить социально-экономическую ситуацию, сделать так, чтобы жизнь простых людей стала тяжелее. Эта позиция в каком-то смысле может рассматриваться как предательская», — сказал он.

Ближайшие соратники Навального регулярно предпринимают попытки повлиять на принятие политических решений, а также на судебные инстанции, которые должны быть независимыми от любого внешнего воздействия. Фельдман убежден, что такие шаги не должны сильно «напрягать» российскую власть, поскольку, как показывает практика, все ключевые решения принимаются только с оглядкой на национальные интересы страны и законодательство.

Что касается «беспрецедентной акции», на которую сотрудники ФБК хотят созвать россиян для «спасения» Навального, то она не нашла позитивного отклика в обществе. Тот факт, что на специальном сайте собралось около 400 тысяч человек, еще не означает, что все они действительно выйдут. Кроме того, в Сети есть информация о накрутках на данном ресурсе, поэтому верить, что за каждой цифрой на платформе стоит реальный человек, ошибочно.

Эксперт также напомнил, что Иван Жданов, равно как и другие представители ФБК, имеет к российскому законодательству особое отношение. Этим объясняется их текущая позиция в вопросах, связанных с оказанием давления на РФ.

«Они в ФБК должны быть рады, потому что против них возбуждены далеко не все дела, на которые уже сейчас есть состав преступления. Например, за ту же самую клевету их можно было бы привлечь многократно. Так что эти люди живут в иной, параллельной правовой реальности. Они считают, что в этой реальности должны действовать только кажущиеся им справедливыми законы и правила. А то, что написано в Конституции, законах России, для них не существует», — резюмировал Фельдман.

Напомним, в январе этого года СМИ сообщали о получении Навальным нескольких миллионов рублей за пособничество в вопросах, связанных с введением санкций против России. В экспертном сообществе заметили, что поступления на биткоин-кошелек штаба оппозиционера совпали с выходом «расследований» и проведением незаконных митингов.