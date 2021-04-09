Индия и КНР значительно нарастили закупки золота

Токио, 9 апреля. Спрос на золотой металл резко вырос весной 2021 года в Индии, Китае и других азиатских странах. Об этом сообщила ведущая японская деловая газета Nikkei.

По данным издания, закупки драгметалла сейчас во много раз превысили объемы предыдущего года, когда они существенно упали из-за пандемии коронавируса.

Так, Индия закупила в марте 160 тонн золота, что в 5,7 раза больше, чем в том же месяце год назад. Отмечается, что значительная часть индийского населения держит свои сбережения в золотых украшениях.

В Китае также объем продаж золотых изделий в феврале в 2,6 раза превысил показатель 2020 года. По мнению экспертов, это указывает на стабилизацию ситуации в двух крупнейших странах Азии, которые постепенно преодолевают последствия COVID-19.

Китай с Гонконгом и Индия входят в пятерку крупнейших импортеров золота, в которой первые две позиции по данным за 2019 год занимали Великобритания и Швейцария.

Активный спрос на золото также отмечен на Украине. Так, украинцы предпочитают покупать золотые слитки по 50 и 100 грамм и рассматривают это в качестве варианта заработка, отметили аналитики МТБ БАНК.