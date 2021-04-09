Друзья Вячеслава Зайцева заявили, что сын не навещает тяжелобольного модельера

Москва, 9 апреля. Модельер Вячеслав Зайцев не может связаться с единственным сыном. Он обратился за помощью к своим друзьям, чтобы наладить отношения с наследником.

Новая подруга Галина Гарафутдинова проводит много времени с модельером. Некоторые обвинили женщину и ее сына Тимура в желании прославиться за счет звезды. Гарафутдинова, возмущенная резкими высказываниями в свой адрес, заявила, что ее не интересует наследство легендарного кутюрье. Их связывает только дружба.

Единственный сын Зайцева Егор не верит в бескорыстную дружбу Гарафутдиновых с отцом. В комментарии программе «Пусть говорят» он назвал их «семьей мерзавцев».

Гарафутдинов резко ответил сыну модельера, заявив, что мужчина вовсе не помогает больному отцу и не навещает его. Сам Зайцев обратился с мольбой о помощи к оказавшейся в центре скандала семье.

«На Масленицу мой сын спросил: «Слава, что мы еще можем сделать?» Модельер ответил: «Ничего не надо. Тимур, попроси Егора, чтобы он брал трубку, когда я звоню»», — сказала Гарафутдинов.

При этом журналист Денис Сорокин встал на защиту родственника Зайцева, заявив, что сын и внучка всегда находятся с модельером.

Пять лет назад у Зайцева диагностировали болезнь Паркинсона. За прошедшие годы состояние дизайнера ухудшилось. По словам певицы Алены Кравец, тяжелобольной Зайцев превращается в овощ.