В Иракском парламенте требуют установить четкие сроки вывода иностранных сил

Багдад, 9 апреля. Парламентский блок «Аль-Фатх» призвал установить четкие и сжатые сроки для вывода всех иностранных сил из Ирака.

«Мы пристально следили за третьим раундом «стратегического диалога», настоятельно призывая иракскую сторону в переговорах преобразовать миссию сил международной коалиции из боевой в консультативно-учебную. Мы считаем это позитивным шагом в достижении полного национального суверенитета и восстановлении стабильности во всех частях страны», — передает Badr News заявление блока.

Вместе с тем блок требует ускорения формирования технического комитета и установления четких и сжатых сроков вывода всех иностранных сил из Ирака в ближайшее время. Парламентарии призвали к восстановлению контроля сил безопасности Ирака над иракскими военно-воздушными базами, в частности над базами Харир и Айн аль-Асад, а также к полному контролю над воздушным пространством Ирака с целью восстановления стабильности и начала восстановления страны.

Призыв блока «Аль-Фатх» прозвучал после совместного заявления, опубликованного представителями США и Ирака в среду, 7 апреля, после окончания третьего раунда переговоров «стратегического диалога» между делегациями двух стран. Вашингтон и Багдад подтвердили готовность вывести все оставшиеся войска из Ирака. Тем не менее Пентагон сообщил, что график вывода американских войск из Ирака согласован не был.