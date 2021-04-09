Россиянам рассказали, в каких случаях нужно прививать животных от коронавируса

Москва, 9 апреля. Вакцинация животных на данный момент имеет место лишь в отдельных случаях. Причины для массовых прививок сейчас отсутствуют, заявили эксперты.

Домашние животные с большей вероятностью могут заразиться коронавирусом, так как живут бок о бок с людьми. Также высок риск заражения в зоопарках и звероводческих хозяйствах. Об этом сообщил заместитель директора Федерального центра охраны здоровья животных по научно-исследовательской работе и мониторингу Илья Чвала.

Если хозяева домашних питомцев привились сами, то вероятность заражения минимальна. Следует вакцинировать от COVID-19 животных, которых планируется взять с собой в путешествие, отметил эксперт. Сельхозживотные и домашние питомцы могут заразиться новой инфекцией. Свиньи и некоторые виды птиц не подвержены заражению, сообщил советник руководителя Россельхознадзора Никита Лебедев. На данный момент предпосылки к массовой вакцинации животных отсутствуют, считает специалист.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация по охране здоровья животных не видит необходимости в экстренной вакцинации животных. Эксперты отмечают, что они находятся в зоне низкого риска заражения.