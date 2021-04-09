МИД РФ указал на фейки США про Навального

Москва, 9 апреля. Соединенные Штаты выдумывают небылицы про условия содержания российского блогера Алексея Навального, считают в МИД РФ.

В это же время сам Вашингтон нарушает права заключенных, отметили во внешнеполитическом ведомстве. С таким мнением выступила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее бывший юрист ФБК (признан иноагентом в РФ) Виталий Серуканов предупредил о серии провокаций в колонии со стороны «берлинского пациента». Жалобы Навального — это «домашние заготовки», пояснил эксперт.