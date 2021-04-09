Врачи назвали незаметный способ заражения клещевым энцефалитом

Москва, 9 апреля. Клещевой энцефалит по симптомам напоминает обычный вирус, однако он гораздо опаснее обычных инфекционных заболеваний. Врачи обсудили заболевание в эфире передачи «Жить Здорово!».

Телеврач Елена Малышева в беседе с коллегами в ходе телеэфира на канале «Россия-1» напомнила, что клещевой энцефалит возникает после передачи вируса от клеща к человеку. Инкубационный период составляет около 4-5 недель, после чего заболевание прогрессирует.

«Сначала это симптомы обычной вирусной инфекции, слабость, боли в мышцах, и вот тут и начинается катастрофа. Вирус начинает поражать нервную систему нашего организма, начинается головная боль, нарушение в сознании, затем вялые параличи», — рассказал соведущий программы, кардиолог Герман Гандельман.

Наибольший страх у людей возникает из-за того, что в 50% случаев недуг проявляется с неврологической симптоматикой и может привести к параличу или смерти. Как уточнил профессор Андрей Продеус, около 25% детей при клещевом энцефалите погибает. Полностью вернуться к нормальной жизни удается только 25% пациентов. Эксперты также отметили, что причиной заболевания может быть как укус клеща, так и любовь к парному молоку.

«Протокол экстренной вакцинации; сегодня первая прививка, через две недели вторая, и через месяц третья. В этом случае вы получите защиту», — добавил профессор.

Высокий уровень холестерина повышает риск развития сердечных приступов даже в молодом возрасте. Об этом недавно предупредила врач и телеведущая Елена Малышева в соцсетях.