Генсек ОБСЕ назвала Минские соглашения путем решения конфликта в Донбассе

Донецк, 9 апреля. Стороны конфликта в Донбассе должны соблюдать Минские соглашения и отвести вооружение от линии соприкосновения, заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид.

По ее словам, в данный момент необходимо сделать все для обеспечения защиты населения и гражданской инфраструктуры, так как в последнее время был зафиксирован новый виток напряженности.

Генсек ОБСЕ считает, что данный факт свидетельствует о «хрупкой» ситуации в Донбассе, а потому дальнейшим путем вперед может быть только выполнение Минских соглашений. При этом она подчеркнула, что стороны могут придерживаться режима прекращения огня, если захотят.

«Я настоятельно призываю все стороны выполнять и полностью соблюдать уже достигнутые договоренности: развести силы и средства, отвести вооружения и провести разминирование, а также обеспечить защиту жизни гражданского населения», — указала Шмид.

Она также поддержала призыв к немедленной деэскалации обстановки, с которым выступили страны-участницы ОБСЕ.

Ранее представители ДНР обвинили Киев в том, что украинское командование мешает работе беспилотников миссии ОБСЕ в Донбассе.