Одомашнивание овец в Средней Азии началось более 8 тысяч лет назад

Бишкек, 9 апреля. Археологи обнаружили в Киргизии свидетельства того, что кочевники из Средней Азии начали разводить овец еще во времена неолита, то есть более 8 тыс. лет назад.

Биомолекулярные следы специалисты обнаружили в пещере Обишир-5. Они говорят о том, что овец в Средней Азии одомашнили уже в шестом тысячелетии до нашей эры.

Пещеру открыли советские археологи еще в 1965 году. Кроме большого количества орудий труда, были обнаружены множество фрагментов костей, которые предположительно принадлежали овцам и козам. Ранее эти останки не пытались изучать, поскольку было неясно, принадлежали они диким или домашним животным.

Этот пробел восполнили археологи под руководством старшего научного сотрудника Института археологии и этнографии СО РАН Светланы Шнайдер. Именно они выяснили, что скотоводство стало основой жизни данного региона гораздо раньше, чем предполагалось.

Ранее ученые из Израиля раскрыли защитный механизм светлячков. Особая система помогает этим насекомым не стать добычей летучих мышей.