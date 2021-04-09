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МИД России указал на противоречие санкций Киева против Россотрудничества

МИД России указал на противоречие санкций Киева против Россотрудничества

Москва, 9 апреля. Украинские санкции против Россотрудничества идут вразрез с двусторонними соглашениями, рассказали в МИД РФ.

Киеву направили ноту и потребовали разъяснить ситуацию с ограничительными мерами, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она также назвала введение рестрикций результатом «русофобского приступа» на Украине.

Ранее стало известно о закрытии здания Россотрудничества. Ведомство продолжит организовывать культурные мероприятия вопреки введенным санкциям.

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