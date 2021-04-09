Захарова призвала Украину приступить к выполнению Минских соглашений

Москва, 9 апреля. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обратилась к официальному Киеву с призывом начать выполнение Минских соглашений.

Москва требует от Киева прекратить провокации на юго-востоке Украины и заняться реализацией соответствующих договоренностей, отметила она.

Также Захарова оценила последствия возможного вступления Украины в НАТО. Членство страны в Североатлантическом альянсе ударило бы по ее государственности и привело бы к масштабной эскалации в Донбассе, подчеркнула представитель российского дипломатического ведомства.