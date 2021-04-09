Анкара, 9 апреля. Вмешательство НАТО в войне в Донбассе маловероятно, поскольку Украина не входит в НАТО, хотя некоторые страны могут помочь Киеву по собственной инициативе.

Преподаватель Университета Стамбул Айдын, отставной бригадный генерал, доктор Наим Бабюроглу поделился своими предположениями о возможном вмешательстве НАТО в войну в Донбассе, если она вспыхнет. Он напомнил о пятой статье договора НАТО, в которой нападение на одну из стран-членов организации считается нападением на всех ее членов. Украина же не является членом НАТО, напомнил турецкий эксперт, а потому на нее действие упомянутой статьи не распространяется.

«В настоящее время Украина — партнер НАТО, участница программы «Партнерство ради мира», но не союзник или член Альянса», — отметил доктор Бабюроглу.

В случае конфликта, по его мнению, руководство Альянса будет использовать только политические и дипломатические рычаги влияния. США и Великобритания могут вмешаться, но не под эгидой НАТО, а по своей собственной инициативе. Наим Бабюроглу уверен, что США используют конфликт на Украине, чтобы создать фронт против России.

Он также отметил стремление Вашингтона отдалить Турцию от России и превратить Черное море в зону конфликта. Для этого в последнее время значительно участились случаи захода туда американских военных кораблей под предлогом поддержки Украины.

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак также уверен, что НАТО не станет вмешиваться в конфликт в Донбассе. Если же там разразится война, то он убежден, что это будет началом конца Украины.

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей согласился с позицией Козака и заявил, что в случае украинской агрессии против ДНР и ЛНР украинская армия будет разбита за несколько дней. Бредихин считает, что Зеленский «заигрался», выполняя приказы из Вашингтона, из-за чего обстановка ухудшается по всей Украине, а не только в Донбассе.