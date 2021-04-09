В Марий Эл мошенник звонил в школы и угрожал проверками Роспотребнадзора

Йошкар-Ола, 9 апреля. Неизвестный мужчина обзванивал школы и предупреждал, что в учреждения придут сотрудники Роспотребнадзора с проверками по вопросам питания детей.

Лжесотрудник в беседе с директорами и заведующими заявил, что для успешного прохождения проверки он купил алкоголь и продукты. Он потребовал, чтобы за купленное заплатило руководство, сообщил «МедиаПоток».

В Роспотребнадзоре отметили, что звонивший оказался мошенником. По данным ведомства, специалисты не принимают никаких подарков и вознаграждений и не соглашаются принять участие в банкетах и застольях, а о предстоящих проверках уведомляют только в письменном виде в установленном законом порядке. В Роспотребнадзоре призвали быть бдительными и сообщать о подобных звонках на горячую линию.