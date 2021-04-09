Матчи чемпионата Европы по футболу могут перенести из Италии

Рим, 9 апреля. Италия может остаться без Евро-2020 в связи с тем, что не гарантирует присутствие болельщиков на матчах турнира.

Глава Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго рассказал, что на данный момент страна не готова представить Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) гарантии присутствия фанатов на трибунах во время Евро-2020. Игры должны пройти на Олимпийском стадионе в Риме.

«Есть жесткое требование со стороны УЕФА, что болельщики должны быть. Проблема в том, что в данный момент мы не можем гарантировать людям доступ на стадион», — отметил Малаго.

Чемпионат Европы по футболу, перенесенный на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдет с 11 июня по 11 июля. Планируется, что матчи турнира примут 12 городов, в том числе и Санкт-Петербург.

Ранее стало известно, что Дублин может лишиться права проведения Евро-2020. Ирландская столица пока не готова предоставить УЕФА гарантии проведения турнира со зрителями.