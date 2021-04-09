Солдаты устроили стрельбу по сослуживцам в Монголии

Улан-Батор, 9 апреля. Два срочника, находившиеся в карауле, открыли огонь из автоматов по другим солдатам.

Инцидент произошел в минувший четверг в районе Алтай монгольской провинции Говь-Алтай. В результате происшествия погиб 34-летний начальник караула.

Солдаты сбежали из расположения части, прихватив с собой оружие. В настоящее время обстоятельства произошедшего расследуются. Местонахождение дезертиров устанавливается.

Санитар военно-морского госпиталя устроил перестрелку, в которой погибли два военных, сообщал ФАН. Инцидент произошел около базы «Форт Детрик» в городе Фредерик, штат Мэриленд, сообщал ФАН.