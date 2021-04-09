Крупнейший суверенный фонд мира вложился в альтернативную энергетику

Осло, 9 апреля. Норвежский суверенный фонд приобретет 50% акций ветряной электростанции Borssele в размере 1,4 млрд евро. Об этом говорится в заявлении Norges Bank Investment Management.

Для фонда соответствующая сделка станет первой инвестицией в инфраструктуру возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Продавцом доли выступит датская энергетическая корпорация Orsted A/S, которая останется совладельцем и оператором станции. Сделку планируется закрыть летом текущего года, передает РБК.

По словам директора по управлению активами Norges Bank Investment Management Мие Холстада, приобретение Borssele считается продолжением стратегии фонда по созданию портфеля активов ветряных и солнечных электростанций. Помимо эксплуатации и обслуживания, Orsted A/S поможет норвежскому фонду с выходом на рынок ВИЭ.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве Станислав Митрахович ранее рассказал ФАН о перспективах зеленой энергетики в Российской Федерации.