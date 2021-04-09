Байден собирается снизить расходы на оборону США Прощай, оружие! Лидер Штатов Джо Байден намерен урезать военный бюджет страны на семь миллиардов долларов по сравнению с суммой, которую закладывала администрация экс-президента Дональда Трампа. На нужды Пентагона хозяин Белого дома предлагает потратить 715 млрд долларов. За сокращение расходов на оборону на огорчение американским «ястребам» голосуют и в Демократической партии США. Но из-за инфляции снижение милитаристской казны по сравнению с предложением администрации Трампа в реальном выражении составит лишь 0,4%.

В Европе осудили США за назначение представителя по СП — 2 Планы Вашингтона назначить представителя по «Северному потому — 2» —настоящее оскорбление. Об этом заявил депутат Европейского парламента Бернхард Зимниок. Он напомнил, что Соединенные Штаты вмешиваются в процесс строительства Норд Стрима уже несколько лет. А появление в этой хитроумной игре специального посланника, роль которого препятствовать энергетическому проекту, только усугубляет отношения Вашингтона и Берлина. «Федеральное правительство должно, я повторяю, должно занять четкую позицию и дать понять администрации Байдена, что вмешательство во внутренние дела Германии будет недопустимым оскорблением. Назначение спецпосланника Амоса Хохштейна показывает, как важно, по мнению США, предотвратить «Северный поток — 2», — заявил Зимниок. Как показывает практика, Штаты любым путем пытаются достичь своей цели, препятствуя грандиозному российскому энергопроекту. Ранее сообщалось, что Вашингтон может нарочно спровоцировать эскалацию на Украине, чтобы остановить «Северный поток — 2».

МИД Турции вызвал посла Италии после оскорбления Эрдогана За слова ответит. МИД Турции подтвердил вызов итальянского посла в связи с неосторожным высказыванием премьер-министра Италии Марио Драги в адрес турецкого президента. Ранее синьор Драги назвал Реджепа Тайипа Эрдогана диктатором, отметив при этом необходимость сотрудничества с ним. Анкара считает это заявление неприемлемым. «Замминистра Фарук Каймакчи заявил итальянскому послу, что мы решительно осуждаем слова премьер-министра Италии, назначенного на должность, в адрес нашего президента, избранного лидера при самом высоком в Европе уровне поддержки при всенародном голосовании», — сообщается на сайте турецкого МИД. Дипломатическое ведомство отметило, что эти «грубые и возмутительные» заявления не соответствуют «дружественным и союзническим отношениям Турции и Италии». Анкара ожидает, что слова итальянского премьер-министра будут немедленно отозваны. Напомню, сам Эрдоган вступился за российского президента Владимира Путина после грязной словесной атаки Джо Байдена.