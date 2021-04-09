МИД РФ предсказал необратимые последствия из-за вступления Украины в НАТО

Москва, 9 апреля. Вступление Украины в НАТО может повлечь за собой необратимые последствия для государственности страны. Об этом заявил МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство оценило возможное вступление Незалежной в Североатлантический альянс. Москва уверена, что это привело бы к масштабному обострению конфликта на юго-востоке страны. Вступление Украины в НАТО ударило бы по ее государственности, констатировал МИД.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее счел заявление президента Незалежной Владимира Зеленского о членстве в Альянсе неуместным и нелепым.