Многодетный отец принуждал 9-летнюю племянницу к оральному сексу в бане в Хакассии

Абакан, 9 апреля. Суд признал виновным 42-летнего жителя Хакасии в сексуальном насилии над 9-летней племянницей. Как стало известно ФАН, мужчина заставлял родственницу заниматься оральным сексом в бане.

В дежурную часть Аскизского района 9 мая 2020 поступило сообщение от местной жительницы, в котором она указала, что над ее 9-летней племянницей совершено сексуальное насилие. По подозрению в совершении преступления был задержан муж заявительницы.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК 132 УК РФ «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 42-летнего жителя Аскизского района», — рассказала ФАН помощник руководителя СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

На первоначальных допросах мужчина признал свою вину. Но потом частично отказался от своих слов у следователя.

«В тот день к отцу троих малолетних детей и его супруге приехала родная сестра жены с двумя малолетними детьми, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — После непродолжительного чаепития в частном доме все отправились на огород сажать картошку. Дети резвились во дворе, и ничего не предвещало неприятной ситуации».

В какой-то момент хозяин дома решил сходить в уличный туалет, который находится возле бани на территории частного домовладения. После того как мужчина справил нужду, он вышел на улицу и увидел свою племянницу, зашедшую в сауну. Недолго думая, он направился за ней.

«Девочка зашла в помещение, чтобы попить воды. Мужчина юркнул следом за ней и полностью обнажился. Он взял свой половой орган в руки и предложил девочке заняться с ним оральным сексом», — пояснил источник.

После такого развития событий девочка пришла в замешательство и застыла на месте. Однако у нее хватило сил вырваться из рук извращенца.

«Она выскочила на улицу и побежала подальше от страшного места. Навстречу ей попалась супруга злоумышленника. Она увидела племянницу, бежавшую с безумными глазами, и преследовавшего девочку мужа. Женщина заподозрила что-то неладное и отвела ребенка в сторону. Потом она спросила, что у нее случилось. Племянница оглянулась по сторонам и рассказала тетке о происшествии», — пояснил источник.

Супруга не пожалела мужа и обо всем сообщила стражам порядка. Подозреваемого поместили в следственный изолятор.

Недавно суд признал виновным фигуранта в инкриминируемых следователями СКР преступлениях. Он приговорил мужчину к 12,5 годам лишения свободы. Исправляться осужденный будет в колонии строгого режима.