Итальянского посла вызвали «на ковер» в МИД Турции

Анкара, 9 апреля. Посла Италии в Турции в срочном порядке вызвали в турецкий МИД из-за высказывания премьер-министра Италии Марио Драги, который, комментируя инцидент о «несоблюдении протокола» встречи с главой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главой Европейского совета Шарлем Мишелем 6 апреля, назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «диктатором».

«Заместитель министра иностранных дел Турции и руководитель управления по делам ЕС Фарук Каймакчи уведомил Посольство Италии о том, что мы осуждаем слова премьер-министра Италии в адрес нашего уважаемого президента, за избрание которого проголосовали большинство избирателей. Эти неприличные высказывания не вписываются в дружеские и союзнические отношения Турции и Италии. Мы ждем, чтобы Италия немедленно взяла свои слова обратно», — говорится в официальном заявлении МИД Турции.

В заявлении подчеркивается, что обвинения в адрес Турции по поводу несоблюдения международного протокола и критика турецкого гостеприимства абсолютно неприемлемы, особенно со стороны тех, кто не обладает никакими сведениями об организации визита.

«Мы решительно осуждаем неприемлемую популистскую риторику назначенного на пост премьер-министра Италии Драги и его уродливые и неприличные заявления о нашем народно-избранном президенте», — прокомментировал данную ситуацию глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Atanmış İtalya Başbakanı Draghi’nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 8, 2021

МИД Турции подчеркнул, что Анкара не намерена вступать в бессмысленные и злонамеренные споры и считает тщетными все попытки саботировать позитивные отношения Турции ЕС.