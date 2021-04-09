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Итальянского посла вызвали «на ковер» в МИД Турции

Итальянского посла вызвали «на ковер» в МИД Турции

Анкара, 9 апреля. Посла Италии в Турции в срочном порядке вызвали в турецкий МИД из-за высказывания премьер-министра Италии Марио Драги, который, комментируя инцидент о «несоблюдении протокола» встречи с главой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главой Европейского совета Шарлем Мишелем 6 апреля, назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «диктатором».

«Заместитель министра иностранных дел Турции и руководитель управления по делам ЕС Фарук Каймакчи уведомил Посольство Италии о том, что мы осуждаем слова премьер-министра Италии в адрес нашего уважаемого президента, за избрание которого проголосовали большинство избирателей. Эти неприличные высказывания не вписываются в дружеские и союзнические отношения Турции и Италии. Мы ждем, чтобы Италия немедленно взяла свои слова обратно», — говорится в официальном заявлении МИД Турции.

В заявлении подчеркивается, что обвинения в адрес Турции по поводу несоблюдения международного протокола и критика турецкого гостеприимства абсолютно неприемлемы, особенно со стороны тех, кто не обладает никакими сведениями об организации визита.

«Мы решительно осуждаем неприемлемую популистскую риторику назначенного на пост премьер-министра Италии Драги и его уродливые и неприличные заявления о нашем народно-избранном президенте», — прокомментировал данную ситуацию глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

МИД Турции подчеркнул, что Анкара не намерена вступать в бессмысленные и злонамеренные споры и считает тщетными все попытки саботировать позитивные отношения Турции ЕС.

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