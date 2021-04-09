Киевские политики признали, что Запад не будет воевать за Украину в Донбассе

Обстановка на линии фронта в Донбассе накалилась из-за того, что киевские власти до сих пор думают, что Запад будет воевать за Украину. Однако это неправда, поскольку французы, немцы и американцы не будут проливать кровь за эфемерные интересы Киева. Об этом заявила бывший народный депутат Верховной рады, экс-советник президента Украины Анна Герман.

Президент Украины Владимир Зеленский в последнее время настойчиво просится в Североатлантический альянс, несмотря на то, что во время своей предвыборной кампании обещал вынести вопрос членства страны в НАТО на всеобщий референдум. Позабыв о своих обещаниях, вооружившись цитатой Остапа Бендера из произведения «12 стульев» — «Заграница нам поможет», — глава украинского государства начал связываться с лидерами иностранных государств и поднимать вопрос о членстве его страны в НАТО. В частности, он провел переговоры с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.

Многие украинские эксперты и политики считают, что именно с этой целью киевские власти обострили ситуацию в Донбассе. Так, например, экс-советник президента Украины Анна Герман считает, что кризис на линии фронта начался из-за непонимания украинской власти того, что Запад не будет воевать за интересы киевских политиков.

«Ни США, ни Германия, ни Франция — никто не придет проливать кровь за Украину. Надо понимать, что мы только сами можем справиться со своими проблемами Украина за 30 лет независимости должна научиться сама решать свои проблемы и рассчитывать на собственные силы», — заявила политик.

Также Анна Герман считает, что до Майдана украинское государство являлась привлекательным не только для Запада, но и для Востока. Однако прошло всего семь лет, и от Украины все отмахиваются как от надоедливой мухи.

«Наша страна является центром силы. Пока Украина балансировала и показывала, что она может присоединиться либо к Западу, либо к Востоку, страна всегда получала с этого какие-то дивиденды. Нас еще несколько лет назад приглашали в НАТО, но сегодня Украина из центра силы превратилась в надоедливую муху, от которой постоянно отбиваются. Раньше Украину приглашали в различные объединения, теперь она сама просится в НАТО и клянчит деньги. Если бы представители киевских властей читали Булгакова, то они бы очень хорошо помнили эту фразу: «Никогда и ничего не просите, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут!». Но сегодня на Украине запрещают Булгакова, вместо того, чтобы читать его произведения», — резюмировала эксперт.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала Украину приступить к выполнению Минских соглашений.