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ФАН выяснил, как Блинкен пытается сохранить Байдену лицо перед союзниками США

Марков объяснил, как Блинкен пытается сохранить Байдену лицо перед союзниками США

Президент США Джозеф Байден еще и трех месяцев не провел в Белом доме, как уже подмочил себе репутацию «яркими» высказываниями — теперь его «лицо» пытаются спасти дипломаты. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Ранее в интервью Washington Post госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что слова президента Байдена, назвавшего своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей», продиктованы «политической целесообразностью». Он также добавил, что глава Белого дома в своей стратегии общения с Москвой «видит две вещи»: с одной стороны, ему «необходимо привлекать Россию к ответственности» за любые недружественные шаги, «которые она предпринимает» — однако в то же время американский лидер «остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес».

«Блинкен таким образом оправдывался перед европейскими союзниками, — раскрыл истинный смысл выступления госсекретаря Марков. — Те были в шоке от «откровений» Байдена! Слова, которые он себе позволил, говорят о нем как об очень недалеком человеке. А как иначе, если президент США, будучи главой сверхдержавы, ругается чуть ли не матом в адрес лидера другой сверхдержавы? Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать: такой подход значительно сокращает возможности для дипломатии между Москвой и Вашингтоном».

Марков объяснил, как Блинкен пытается сохранить Байдену лицо перед союзниками США

Политолог подчеркнул: практически все американские союзники не только в Европе, но и в других частях света убеждены в том, что их патрон должен иметь хорошие отношения с Россией — крупнейшей ядерной державой мира наряду с самими Соединенными Штатами.

«Да и вообще, среди членов «ядерного клуба» до недавнего времени существовал консенсус об уважительном уважении друг к другу — хотя бы ради того, чтобы не погрузиться в пучину ядерной войны, — добавил эксперт. — И то, что Байден вдруг начал отвешивать оскорбления нашему президенту, стало для них свидетельством глубочайшей неадекватности главы Белого дома».

И вот теперь, продолжил собеседник ФАН, Блинкен вынужден оправдываться, пытаясь спасти то немногое, что осталось от репутации президента США.

«Госсекретарь как бы говорит: «это мы не сдуру ляпнули, а проводим глубоко продуманную стратегию!» — посмеялся Марков.— «И то, что мы с Россией ругаемся на чем свет стоит по самым разным параметрам, не означает, что мы сумасшедшие и неспособны сотрудничать в других областях». Вот эту мысль Блинкен и пытался донести до союзников США».

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