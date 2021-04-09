Валерий Комиссаров объяснил, почему «Дом-2» без него себя не окупает

Москва, 9 апреля. Популярный телеведущий, продюсер и создатель нашумевшего телепроекта «Дом-2» Валерий Комиссаров заявил, что шоу в последние годы стало тяжелой ношей для его создателей, и призвал подумать об экономии. Сам Комиссаров считает, что в нынешних реалиях ему бы удалось сократить траты на проект, но он больше не имеет к телестройке никакого отношения.

«Чтобы уехать в Курск, не надо покупать Курский вокзал. Все успешные инфлюенсеры в Сети с десятками миллионов просмотров снимают на камеру айфона. А у меня складывается впечатление, что «Дом-2» снимают из-за того, что оборудование простаивает. При всем уважении, оборудование — это всего лишь железки», — сообщил он в интервью изданию «Комсомольская правда».

По словам Валерия Комиссарова, главным приоритетом проекта всегда был и остается авторский коллектив и люди. По его словам, когда проект был под его руководством, рейтинги были большими и при этом участники жили практически в бараках, а цифровой техникой даже не пахло. Экс-глава телепроекта также отметил, что дорого вовсе не означает хорошо.

«В данном случае дорого — просто глупо», — уверен Комиссаров.

Основной причиной закрытия телепроекта стала именно его дороговизна. После того, как шоу перешло на канал ТНТ, его рейтинги стали падать.

Ранее сообщалось о том, как экс-ведущий телепроекта Влад Кадони рассказал о самом стыдном инциденте на шоу. Кадони признался, что конфликт между ним и Дарьей Пынзарь возник в период, когда шоумен еще участвовал в проекте. Дружба между ними оборвалась после этого случая.