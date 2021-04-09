Узник концлагеря Саласпилс пристыдил освобожденных за «американскую пропаганду»

11 апреля отмечается Международный день освобождения узников.

Накануне Международного дня освобождения узников выживший после заключения в концентрационном лагере Саласпилс, созданного нацистской Германией в годы Второй мировой войны под Ригой, Юрий Небараков призвал «опомниться» тех, кто, как и он, был спасен солдатами Красной армии.

«Я обращаюсь к литовцам, латышам и эстонцам, которые тоже были в этих лагерях. Опомнитесь! Говорите правду, вы долго так не проживете, если будете находиться под патронажем американцев. Мы с вами эту чашу трагедии вместе испили», — заявил он.

85-летний москвич сообщил в видеоинтервью ФАН, что мальчишкой помогал советским солдатам противостоять фашистам в годы Великой Отечественной войны, и за это попал в знаменитый латвийский концлагерь, где чудом выжил за полтора года угнетения и насилия.

В видеоинтервью Юрий Небараков рассказал, как советских партизанов заставляли трудиться саперами и минерами, заниматься мародерством. Как настоящая дружба помогла ему и другим немногочисленном узникам Саласпилса выжить в условиях голода и изнурительного физического труда, и что делали немцы с могильниками расстрелянных и замученных жертв, когда узнали о приближении Красной армии.