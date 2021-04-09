Пенсии в России: снижение возраста получателей, кому начислят деньги за май досрочно

Тема пенсий в России — одна из самых актуальных, она неизменно вызывает читательский интерес. На этот раз ФАН остановится на двух вопросах. Первый — возможно ли возвращение в России прежнего пенсионного возраста, который был повышен в ходе последней реформы. И второй, более прозаичный, — кто из пенсионеров сможет получить майскую пенсию еще в апреле.

Обсуждение пенсионного возраста

Тему возврата в России «советского» возраста выхода на пенсию — в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин — поднимали неоднократно. В ходе пенсионной реформы, которая началась в 2019 году, планируется в течение 10 лет постепенно поднять возраст выхода на пенсию на пять лет — до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Однако многих беспокоит, что значительная часть россиян (в первую очередь мужчин) могут просто не дожить до нее.

Фракция партии «Справедливая Россия» в Госдуме внесла на рассмотрение законопроект, в котором предложила вернуть дореформенный возраст выхода на пенсию.

Эксперты считают, что из-за сложной демографической ситуации, в которую попала Россия (старение населения — это общемировая тенденция), а также из-за экономических трудностей в связи с преодолением последствий пандемии COVID-19 возможность принятия такого закона маловероятна. Наблюдатели убеждены, что это предложение, скорее, можно отнести к предвыборному пиару парламентской партии. А вот другое предложение справедливороссов — вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам — гораздо более реально. Подробнее об этом читайте в авторской колонке депутата Госдумы Елены Драпеко.

Многие связывают принятие соответствующего закона с предстоящим посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в ходе которого глава государства, возможно, объявит о решении вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, замороженную с 2016 года. Оглашение послания президента Федеральному собранию намечено на 21 апреля.

Кому майскую пенсию заплатят в апреле

Часть российских пенсионеров сможет получить деньги за май досрочно — еще в конце апреля. Майские пенсии будут перечислены в апреле гражданам, у которых дата получения ежемесячных выплат совпадает с праздничными и нерабочими днями в мае. В мае 2021-го выходными и праздничными днями являются 1, 2, 3, 8, 9 и 10 мая. День весны и труда — 1 Мая — в этом году приходится на субботу, а День Победы — 9 Мая — на воскресенье. В связи с этим в календаре появились дополнительные выходные — 3 и 10 мая.

График досрочных выплат пенсий будет свой для каждого региона. Досрочные выплаты будут осуществлены пенсионерам, получающим деньги на почте, а также на банковскую карту или на счет.