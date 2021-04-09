Два человека получили ожоги при возгорании стиральной машины в Братске

Иркутск, 9 апреля. Два жителя Братска пострадали при пожаре в квартире. Возгорание произошло в ванной комнате, где стояла стиральная машина.

Огонь охватил квартиру в доме по улице Наймушина. По информации спасателей, загорелась стиральная машина, которая не работала, но была включена в розетку. Жильцы пытались самостоятельно потушить пожар, но им это не удалось.

В результате происшествия пострадали мужчина и женщина. Врачи диагностировали у них термические ожоги лица и рук. Пострадавшие эвакуировались самостоятельно. По предварительной версии, причиной пожара стал перегрев электропроводки.

Еще один пожар произошел в Новосибирске. Сотрудники МЧС обнаружили при тушении дома тело одного погибшего. Огнеборцам удалось ликвидировать пламя, пока оно не перекинулось на соседние здания.