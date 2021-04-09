Ракета «Союз-2.1а» вывела корабль «Ю. А. Гагарин» на орбиту

Москва, 9 апреля. Космический корабль «Ю. А. Гагарин» отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» и начал автономный полет к Международной космической станции.

Запуск ракеты «Союз-2.1а» состоялся 9 апреля 2021 года в 10:42 по Москве с 31-й площадки Байконура. Запланировано, что сближение с МКС произойдет по двухвитковой схеме и займет около 3,5 часа. Состыковка с модулем «Рассвет» запланирована на 14:08 по Москве.

Корабль «Ю. А. Гагарин» (#СоюзМС18) выведен на околоземную орбиту ????



Олег Новицкий (@novitskiy_iss), Петр Дубров и Марк Ванде Хай (@Astro_Sabot) направляются к Международной космической станции! Стыковка произойдет через 3 часа — в 14:07 мск.



Трансляция начнется в 13:30 мск pic.twitter.com/BzM4wKfXLG — РОСКОСМОС (@roscosmos) April 9, 2021

Ранее сообщалось, что корабль «Союз МС-18» получил имя «Ю. А. Гагарин» в честь 60-летия первого в истории человечества полета в космос. Портрет космонавта нанесен на головной обтекатель ракеты, там же нанесли надпись «Год Гагарина 1961–2021».