Дошкольник сломал позвоночник во время квеста в Петербурге. ФАН-ТВ

Следователи возбудили уголовное дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«Путешествие в Средиземье», как назывался квест, для шестилетнего Миши обернулось больницей и травмой позвоночника. Инцидент произошел в Северной столице. Родители отвели сына на квест, в котором могли участвовать дети с определенного возраста. Во время игры, мальчик взобрался на лестницу, но ее ступенька вылетела, и юный петербуржец полетел на кафельный пол.

«Я была на тот момент с ребенком, нас было несколько человек, но мы не могли предугадать, что из лестницы вылетит ступенька, и мой ребенок упадет примерно с высоты полутора метров с самой верхней ступеньки, за которую он схватился. Она вылетит у него из рук, и он упадет плашмя на пол», — рассказала мама мальчика Ирина.

После игры Миша пожаловался родителям на боль в спине. Они незамедлительно отправились в больницу, где врачи диагностировали компрессионный перелом 11-того позвонка. Полгода мальчику нельзя сидеть, прыгать, бегать, ходить можно только в корсете и ограниченное время. Исключаются также физические нагрузки. А уже этой осенью Миша пойдет в первый класс.

«В действиях организаторов квеста могут содержаться признаки преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации», — Елена Фаюстова, специалист аппарата уполномоченного по правам человека.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.