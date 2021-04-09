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Жители Краснодарского края помогли застрявшему в окне коту
pixabay.com  /  TaniaVdB
Общество

Жители Краснодарского края помогли застрявшему в окне коту

  /   Обновлено: 09 апреля 2021 11:15
Кот из Краснодарского края примерно час висел вниз головой, застряв в полузакрытом окне. На помощь животному пришли местные жители.

Краснодар, 9 апреля. Кот из Краснодарского края примерно час висел вниз головой, застряв в полузакрытом окне. На помощь животному пришли местные жители.

Инцидент с застрявшим в окне котом произошел в поселке Яблоновском под Краснодаром. Его хозяин отправился на работу и оставил дома окно в режиме проветривания. Кот попробовал выйти на прогулку, однако угодил впросак и провисел вниз головой около часа.

Кадры с попавшим в беду животным появились в Сети. Очевидцы происшествия вызывали спасателей, однако сотрудники экстренных служб на просьбу о помощи не откликнулись, из-за чего прохожим пришлось самостоятельно выручать кота. Для этого они принесли на место инцидента строительные леса и поднялись на уровень третьего этажа, чтобы подтолкнуть домашнего питомца и помочь ему вернуться в дом.

Недавно просидевшего несколько дней на дереве кота из Пензы удалось спасти при помощи альпинистов. Как сообщалось ранее, местные спасатели и организации по защите животных отказались снимать просидевшего на дереве трое суток кота.

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