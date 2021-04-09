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Саратовский альпинист устроил показательный спуск из квартиры и погиб
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко
Происшествия

Саратовский альпинист устроил показательный спуск из квартиры и погиб

Мужчина, увлекающийся альпинизмом, показывал друзьям свое мастерство, спускаясь из окна квартиры, и внезапно сорвался. В результате он погиб.

Саратов, 9 апреля. Мужчина, увлекающийся альпинизмом, показывал друзьям свое мастерство, спускаясь из окна квартиры, и внезапно сорвался. В результате он погиб.

Инцидент произошел в одной из квартир многоэтажки на улице Валовая. Компания молодых людей обсуждала свое хобби — промышленный альпинизм. Во время разговора один из спортсменов решил спуститься с четвертого этажа вниз на тросе, однако сорвался. Альпинист погиб до приезда скорой помощи.

На место выезжали следователи. На теле погибшего обнаружили повреждения, характерные для падения с высоты. Точную причину смерти поможет установить судмедисследование. В СК решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее новосибирец погиб при падении из окна госпиталя для больных COVID-19, сообщало Федеральное агентство новостей (ФАН). По предварительной версии, мужчина сорвался с пятого этажа.

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