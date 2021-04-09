Желание Азии заранее закупиться СПГ повысило котировки топлива

Москва, 9 апреля. Страны Северной Азии начали закупать сжиженный природный газ (СПГ) уже весной, готовясь к холодной зиме, что вызвало подорожание спотовых цен на этот вид топлива.

Потребители СПГ после холодной зимы 2020-2021 годов, похоже, сделали выводы и начали запасаться топливом заранее в расчете на низкие цены. Так, китайский Sinopec на прошлой неделе оплатил 35 грузов СПГ с поставкой с июня по февраль. По данным Bloomberg, другие компании из КНР, Японии и Южной Кореи собираются поступить так же.

Сейчас стоимость газа на азиатском рынке с поставкой в мае составляет 250 долларов за тысячу кубометров, а с поставкой зимой — 320 долларов. Очевидно, что покупатели хотят запастись топливом на зиму, опасаясь повторения ситуации января этого года, когда из-за продолжительных холодов спотовые цены на СПГ достигали 1300 долларов за тысячу кубометров. Однако на фоне активных закупок топлива странами Азии котировки СПГ начали расти на рынке.

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин ранее в комментарии ФАН оценил вероятность вытеснения СПГ трубопроводного газа с рынка. Он отметил довольно динамичное развитие рынка СПГ в последние годы и рост межрегиональных поставок.